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Общество9 июня 2022 14:52

Рядовой Владимир Родин из Ленобласти погиб во время спецоперации на Украине

Губернатор региона Александр Дрозденко выразил соболезнования
Кирилл МИНЯЙЛО
Рядовой из Ленинградской области погиб на спецоперации

Рядовой из Ленинградской области погиб на спецоперации

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Военнослужащий Владимир Родин из Ленинградской области погиб на Украине в ходе специальной операции. Рядовой жил в Выборгском районе региона. В связи с кончиной земляка соболезнования выразил губернатор Александр Дрозденко в четверг, 9 июня.

- При исполнении специальных задач героически погиб наш земляк, воин – Родин Владимир Александрович. Он отдал жизнь за Россию, за мир, за будущее – без нацизма. Огромную потерю переживают сегодня его родные, а вместе с ними – все жители Ленинградской области, - сказал глава 47-го региона.

Губернатор выразил глубокие соболезнования семье Владимира Родина, его друзьям, близким и однополчанам.

Напомним, что в Украине в ходе спецоперации погиб еще один житель Ленинградской области – рядовой Кемал Бостанов пожертвовал собой ради сослуживцев.

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