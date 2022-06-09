Рядовой Владимир Родин из Ленобласти погиб во время спецоперации на Украине

Рядовой из Ленинградской области погиб на спецоперации Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Военнослужащий Владимир Родин из Ленинградской области погиб на Украине в ходе специальной операции. Рядовой жил в Выборгском районе региона. В связи с кончиной земляка соболезнования выразил губернатор Александр Дрозденко в четверг, 9 июня.

- При исполнении специальных задач героически погиб наш земляк, воин – Родин Владимир Александрович. Он отдал жизнь за Россию, за мир, за будущее – без нацизма. Огромную потерю переживают сегодня его родные, а вместе с ними – все жители Ленинградской области, - сказал глава 47-го региона.

Губернатор выразил глубокие соболезнования семье Владимира Родина, его друзьям, близким и однополчанам.

Напомним, что в Украине в ходе спецоперации погиб еще один житель Ленинградской области – рядовой Кемал Бостанов пожертвовал собой ради сослуживцев.

Подписывайтесь на наши Telegram, Вконтакте и Одноклассники, там самая оперативная информация.