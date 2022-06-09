Финляндия планирует построить забор на границе с Россией

Финляндия хочет построить ограждения на границе с Россией Фото: Олег ЗОЛОТО

Финляндия планирует построить заграждения на границе с Россией. Сделать это хотят для укрепления безопасности страны. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Финляндии в четверг, 9 июня.

Для укрепления безопасности правительство Финляндии планирует ввести поправку к закону о пограничной охране. В критических районах на восточной границе хотят построить заборы.

- Сейчас на границе с Финляндией спокойно, но ведутся приготовления к различным беспорядкам… Ранее весной мы выделили пограничной службе дополнительное финансирование на техническое наблюдение, увеличили количество пограничников и приобрели новые разведывательные самолеты, - сказала министр внутренних дел Криста Микконен.

В МИД Финляндии заявили, что так страну подготовят к борьбе к «угрозам гибридного характера». В министерстве подчеркнули, что делать это будут с «использованием миграционного вопроса в целях оказания политического давления».

После поправок в закон мигрантов будут принимать централизованно и в специальных пунктах.

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