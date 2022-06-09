Памятник Петру I открыли у «Лахта-центра» 9 июня

Новый памятник Петру I открыли у "Лахта-центра" в честь 350-летия со дня рождения императора Фото: Пресс-служба Смольного

Памятник российскому императору Петру I открыли у здания «Лахта-центра» в четверг, 9 июня. Торжественное мероприятие провели в честь 350-летия со дня рождения великого реформатора и основателя Санкт-Петербурга. Об этом пишут «Невские Новости».

- Памятник создали по мотивам скульптуры «Петр, спасающий утопающих». Ранее эту скульптуру установили к 200-летию Полтавской битвы у здания Адмиралтейства. Ее демонтировали во время революции, а в 1919 году уничтожили, - пишет агентство.

Монумент создан по мотивам памятника Леопольда Бернштама «Петр I, спасающий рыбаков близ Лахты» Фото: Пресс-служба Смольного

Новый памятник у небоскреба отлил в бронзе Степан Мокроусов-Гульельми. Архитектором памятника стал Михаил Мамошин.

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