Священнослужители прокомментировали стрельбу в храме Петербурга

Митрополия Санкт-Петербурга прокомментировала стрельбу в храме Петербурга Фото: Олег ЗОЛОТО

Санкт-Петербургская митрополия прокомментировала стрельбу в храме Пресвятой Богородицы на Пискаревском проспекте. В четверг, 9 июня, в церкви раздался выстрел из травматического пистолета, после чего оттуда госпитализировали мужчину с ранением.

- После вечернего богослужения в храме почти никого не было, когда раздалась стрельба. Дежурные по храму сразу же вызвали скорую помощь и полицию. Со слов настоятеля и дежурных, мужчина периодически посещал Благовещенский храм. Почему он пришел с пистолетом в церковь – сказать сложно. Он мог сделать это из-за личных проблем, - рассказали в митрополии.

Церковнослужители надеются, что пострадавший петербуржец вскоре пойдет на поправку и получит, в числе прочего, психологическую помощь.

Полицейские продолжают расследование инцидента.

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