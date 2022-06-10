Продавцов и колхозников активнее всего искали для работы в Петербурге и Ленобласти в мае

Работники сельского хозяйства тоже пользуются спросом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Специалисты рынка труда подвели итоги мая в Петербурге и Ленинградской области. Сезонный фактор оказал влияние на активность как работодателей так и соискателей. Первые стали предлагать меньше вакансий (на два процента) а усилия вторых по поиску работы упали на четверть.

- Компании сосредоточились на развитии и поддержке существующих направлений бизнеса, а соискатели менее склонны к смене работы и ценят текущих работодателей, - сообщает пресс-служба сервиса Работа.ру.

Что касается предложений и спроса, то больше всего в Петербурге и Ленобласти искали работников торговли (30% новых вакансий), сферы услуг (15%) и производственных или агропромышленных предприятий (12%). Последнее в большей степени касается области, где идет активная работа на полях.

Кроме того, спросом пользуются офисные работники и водители.

Подписывайтесь на наши Telegram, Вконтакте и Одноклассники, там самая оперативная информация.