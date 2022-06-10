Наряд Росгвардии спас двух человек на пожаре в Петроградском районе

Гвардейцы спасли двух человек на пожаре. Фото: Артем КИЛЬКИН

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии спасли на пожаре двух человек. Ранним утром 10 июня, во время патрулирования, они заметили дым, который шел из подвала дома 48 по улице Ленина.

- Наряд сообщил об этом в экстренные службы и принял меры к эвакуации жильцов, - сообщает пресс-служба петербургского управления Росгвардии.

Из двух квартир бойцы вывели мужчину и женщину, которых передали медикам. По данным МЧС, позднее пострадавшие были госпитализированы. Другим эвакуированным серьезная помощь врачей не понадобилась.

- В подвале горела обстановка на площади пять квадратных метров. В 04:40 пожар локализован, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Петербургу.

Причины возгорания устанавливаются.

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