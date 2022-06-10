Рейсовый автобус сгорел на Витебском проспекте

Автобус сгорел на Витебском проспекте. Фото: vk.com/spb_today

Рейсовый автобус сгорел на маршруте в Московском районе Петербурга. Пламя вспыхнуло, когда машина следовала по Витебскому проспекту. Водитель успел открыть двери и выпустить пассажиров.

- 10 июня в 13:43 поступило сообщение о пожаре по адресу: Витебский проспект, дом 53, корпус 1. В автобусе марки МАЗ сгорели сгораемые части, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Петербургу.

Другими словами, автобус сгорел дотла. А вот о пострадавших в результате ЧП, по счастью, не сообщается.

В 14:04 пожар был полностью ликвидирован, на вызов выезжали две единицы техники и десять человек личного состава МЧС.

А очевидцы в соцсетях публикуют фото и видео происшествия, а также рассказывают подробности: «Был хлопок, а через 10 минут все сгорело».

Причины и обстоятельства пожара установят дознаватели.

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