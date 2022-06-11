Коворкинг с сауной, душевыми и залом для йоги откроют в Петербурге возле «Эрарты»

Напротив "Эрарты" в Петербурге откроют коворкинг с сауной, душевыми и залом для йоги. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коворкинг с сауной и залом для йоги появится возле музея «Эрарта» в Петербурге. Ранее там планировали открыть фитнес-клуб. Об изменении в строительстве пишет «Коммерсант-СПб». Коворкинг назовут «Smart-Финансист», это пятый по счету филиал таких общественных пространств в Северной столице. Открытие запланировано на 14 июня. По мнению экспертов, количество таких «гибких» офисов будет только расти в будущем.

- Ниша гибких офисов в городе еще свободна: доля коворкингов в Петербурге не более 1-1,5 процента от общей площади офисной недвижимости, в то время как в мире это 7-10 процентов в зависимости от страны, - говорит изданию гендиректор УК «Ареопаг» Данил Барышев.

Добавим, что коворкинг напротив «Эрарты» займет более двух тысяч квадратных метров. Там создадут около 280 рабочих мест. И да, там будут даже душевые кабинки.