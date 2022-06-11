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Происшествия11 июня 2022 8:02

Каршеринг столкнул пешехода в воду в ДТП на Троицком мосту в Петербурге

По словам очевидцев, пострадавших увезли в больницу
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
В Петербурге каршеринг устроил жесткое ДТП на Троицком мосту. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге каршеринг устроил жесткое ДТП на Троицком мосту. Фото: vk.com/spb_today

Каршеринг устроил жесткое ДТП ранним утром в субботу, 11 июня, на Троицком мосту в Петербурге. По словам очевидцев, автомобиль сбил девушку-пешехода, от чего она отлетела в воду. Не обошлось и без других пострадавших. Очевидцы аварии делятся своими версиями в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте».

- Этот дурень со стороны Воскресенской набережной летел, на красный сигнал светофора, подпрыгнул на трамвайных путях и улетел в людей... – пишет один из свидетелей Павел.

Виновнику аварии придется заплатить круглую сумму за искореженное авто компании. Фото: vk.com/spb_today

Виновнику аварии придется заплатить круглую сумму за искореженное авто компании. Фото: vk.com/spb_today

На фото с места видно, что у водителя каршеринга разбита голова. Сама машина тоже практически уничтожена. Пострадавшим вызвали скорую помощь и увезли в больницу. Об их состоянии официально не сообщалось.