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Происшествия11 июня 2022 8:32

Подросток-инвалид надругался над двумя девочками на детской площадке в Петербурге

14-летний мальчик страдает умственной отсталостью
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
В Петербурге подросток надругался над двумя девочками на детской площадке в Невском районе.

В Петербурге подросток надругался над двумя девочками на детской площадке в Невском районе.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

14-летний подросток надругался над двумя маленькими девочками на детской площадке в Невском районе Петербурга. Все произошло вечером в четверг, 9 июня. Об инциденте «КП-Петербург» стало известно от источника в правоохранительных органах. Личность мальчика установили, он страдает умственной отсталостью. Заявлению в полицию написала шокированная мать двух малышек.

- Девочкам 5 и 7 лет. После прогулки они признались маме, что их трогал какой-то мальчик. Сестер госпитализировали в больницу, где у них диагностировали травмы и оказали необходимую помощь. Состояние девочек удовлетворительное, их отправили лечиться дома. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ. Подростку может грозить от 12 до 20 лет колонии, - говорит источник.

Пока что подростку выдали подписку о невыезде. Теперь он будет под надзором.