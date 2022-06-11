Автомобиль влетел в двух детей на самокатах в Сосновом Бору

В Сосновом Бору в Ленобласти автомобиль сбил двух детей на самокате, переезжавших дорогу по "зебре". Фото: Олег ЗОЛОТО

Водитель «Тойоты Камри» влетел в двух детей на «зебре» в Сосновом Бору. ДТП произошло в четверг, 9 июня, около 19:00 у дома №15 на улице 50 лет Октября. По данным ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, за рулем автомобиля находился 52-летний мужчина. За последние два года водитель 14 раз получал административные протоколы за различные нарушения ПДД.

- Пострадавшим детям 12 и 13 лет. Они переезжали дорогу на механических самокатах по пешеходному переходу. Светофора на этом участке нет. В результате аварии дети получили травмы средней степени тяжести, их госпитализировали с помощью врачей скорой, - рассказали в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Добавим, что полиция выясняет, кто прав, а кто виноват в данном ДТП. Уже ясно, что дети гуляли одни, без сопровождения взрослых.