Дожди и грозы пройдут в воскресенье, 12 июня, в Ленобласти

В Ленобласти пройдут дожди и грозы в День России. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

МЧС предупреждает жителей Ленобласти о дождях и грозах, которые пройдут в воскресенье, 12 июня. По данным региональных спасателей и синоптиков, осадки выпадут уже ночью. День выдастся с прояснениями на небе и кратковременными дождями в некоторых местах. Будет и гроза со всеми возможными вытекающими последствиями.

- Днем 12 июня ветер усилится до 4-9 метров в секунду, а при грозе его порывы составят от 12 до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью опустится до +10 градусов, а местами и до +6. Днем воздушные массы прогреют регион до +25 градусов. При этом атмосферное давление понизится, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ленобласти.

Добавим, что спасатели не прогнозируют опасные или неблагоприятные метеорологические явления. А вот опасность возникновения природных пожаров все еще остается повышенной.