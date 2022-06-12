Лихача с судимостями поймали пьяным за рулем в Петербурге

Пьяного водителя, уходившего от погони полицейских, арестовали на 12 суток в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

Погоня за пьяным водителем произошла рано утром в Петербурге 11 июня. Полицейским пришлось стрелять по колесам, чтобы остановить автомобиль нарушителя. Им оказался 24-летний житель Ленобласти, которого неоднократно судили. Мужчину арестовали на 12 суток. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу в воскресенье, 12 июня.

- После попытки остановить автомобиль его водитель увеличил скорость и начал скрываться. Требования остановиться мужчина игнорировал и все больше повышал скорость. Погоня началась с проспекта Стачек и закончилась на Ленинском проспекте, где автомобиль удалось остановить, - говорится в сообщении.

После задержания полицейские выяснили, что госномера автомобиля являются «архивными». Водителя из поселка Ропша Ломоносовского района Ленобласти доставили в отдел. На мужчину составили пять протоколов за нарушение ПДД, а также один за мелкое хулиганство. Автомобиль лихача поместили на спецстоянку.

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