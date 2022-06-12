Последняя репетиция «Алых парусов» изменит разводку мостов в ночь с 12 на 13 июня

Последняя репетиция парада "Алых парусов" изменит график разводки и наводки мостов в ночь с 12 на 13 июня в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН

Последняя репетиция «Алых парусов» изменит расписание разводки Благовещенского и Дворцового мостов в ночь с 12 на 13 июня. Об этом корреспондент «КП-Петербург» узнал у организаторов праздника выпускников.

- Последняя репетиция пройдет в 23:30 часов в районе Дворцового моста. Бриг «Россия» проплывет маршрут, который повторит в день праздника, - рассказали корреспонденту.

Согласно данным СПб ГБУ «Мостотрест», Благовещенский мост разведут в 22:50 часов и наведут в 23:25 часов. После этого его еще раз разведут в 02:20 часов и наведут в 02:55 часов.

Разводку Дворцового моста в ночь с 12 на 13 июня произведут в 00:30 часов, наводку – в 02:50 часов.

Остальные мосты разводить не будут.