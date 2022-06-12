Тюлененка Приморчика из Приморска выпустили на волю

Тюлененка Приморчика выпустили в море после лечения ФОТО: vk.com/sealrescue

Детеныша тюленя по кличке Приморчик выпустили в воду после реабилитации. Ранее тюлененка нашли в море у Приморска. Малыш потерял зрение на левом глазу. О том, что животное выпустили на волю, сообщили сотрудники «Фонда друзей балтийской нерпы» в воскресенье, 12 июня.

- Тюлененок потерял зрение на левом глазу во время скитаний в море, и сделать тут ничего уже было нельзя. Но в природе встречаются половозрелые животные, которые от рождения были слепыми. При охоте и подводной жизни, основную информацию об обстановке вокруг тюлени получают благодаря чувствительным антеннам – вибриссам. При помощи осязания они находят в темной воде подводные объекты или следы их пребывания, - рассказали волонтеры.

В комментариях пользователи радуются выпуску детеныша тюленя в воду и спрашивают, есть ли шанс, что зрение вернется к малышу. Судя по ответу волонтеров, зрение на левом глазу у тюлененка пропало навсегда. Приморчику пожелали доброго пути, а также отметили, что уплыл он красиво.

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