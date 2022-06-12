В Петербурге пьяный печатник выстрелил светошумовым зарядом в обидчика

В Петербурге мужчина выстрелил из спускового устройства в 19-летнего бизнесмена Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге 19-летний индивидуальный предприниматель пожаловался полицейским на мужчину, который вышел из парадной дома на Ивановской улице и начал по нему стрелять. Наряды выехали на место происшествия и задержали стрелка. Об этом «КП-Петербург» сообщил источник в правоохранительных органах в воскресенье, 12 июня.

- Инцидент произошел после полуночи 12 июня. Пьяный работник компании по производству этикеток вышел из парадной и начал стрелять. Ссора возникла из-за неприязненных отношений, - передает источник.

Молодой индивидуальный предприниматель не пострадал. Печатник стрелял из спускового устройства «Сигнал охотника ПУ-2». Для него обычно используют снаряды в виде сигнальных ракет, свето-шумовые патроны или перцовые малогабаритные баллончики.

Полицейские задержали печатника и поместили его в изолятор. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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