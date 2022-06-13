Одинокую бабушку нашли на КАД в Петербурге

На КАДе нашли одинокую бабушку. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Потерянную и одинокую бабушку подобрали на КАД в Петербурге. Старушку заметили проезжавшие по трассе автомобилисты, которые вызвали скорую помощь. Медики отвезли пациентку в больницу Всеволожска.

- Нашли бабушку на КАДе, шла по внутреннему кольцу со стороны Петербурга. Дезориентирована, страдает потерей памяти, утверждает, что находится в Кингисеппе, - пишут медики скорой в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

По словам старушки, ее зовут Горюнова Лидия Степановна. Бабушка одета в черные брюки, светлый пиджак, на голове цветастый платок.

Если кто-то узнал потерявшуюся бабушку, то забрать ее доставили в приемный покой Всеволожской райбольницы.

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