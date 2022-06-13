Пропавшего пенсионера ищут между Петербургом и Подпорожьем

Пенсионера пятый день ищут в Ленобласти. Фото: vk.com/lizaalert_piter

Поисковики отряда «Лиза Алерт-Питер» просят помощи у жителей Петербурга и Ленинградской области. Сейчас волонтеры заняты розыском 66-летнего пенсионера, который пропал в поселке Подпорожье и до настоящего времени не вернулся.

- Пятый день продолжаются поиски 66-летнего Александра Станиславовича Волчкова. Пенсионер дезориентирован и нуждается в медицинской помощи, - сообщается на странице поискового отряда ВКонтакте.

Известно, что мужчина пропал 8 июня. Он ушел из садоводства «Погринка», расположенного неподалеку от Подпорожья. Дальше его следы теряются. Была информация, что пенсионера видели в Лодейнопольском районе.

По другой версии, он поехал в Петербург на попутках.

Всех, кто может что-то важное для поисков, просят звонить на горячую линию отряда «Лиза Алерт»: 8-800-7005452.

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