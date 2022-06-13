Два человека погибли в ДТП в Ленинградской области

Два человека погибли в ДТП под Лугой. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Жизнь двух человек унесла трагическая авария, произошедшая днем 12 июня в Лужском районе ленинградской области. Здесь с дороги на обочину вылетел «Шевроле Круз», в котором ехали мужчина и женщина.

- В 16 часов 15 минут на седьмом километре автодороги «Чолово-Клуколово-Милодеж» водитель не справился с управлением, совершил съезд с проезжей части, после чего автомобиль перевернулся, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

В результате аварии 46-летний владелец иномарки и его 49-летняя пассажирка погибли на месте. В причинах и обстоятельствах смертельного ДТП разбираются дознаватели Госавтоинспекции.

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