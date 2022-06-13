Стали известны причины смерти петербургского актера Станислава Войнича, озвучившего «Игру престолов»

Жена назвала причины смерти актера Станислава Войнича. Фото: СОЦСЕТИ

12 июня в городе на Неве умер известный актер дубляжа, подаривший свой голос множеству персонажей голливудских фильмов и сериалов. Причины смерти петербургского актера Станислава Войнича, озвучившего «Игру престолов», назвала его супруга.

- Он сделал все так, чтобы максимально облегчить мне его уход... я была готова, и при этом он не страдал и ушел дома, когда его мама была рядом, - написала в соцсетях актриса Виктория Войнич-Слуцкая.

По словам жены, ее муж давно и тяжело болел, но не пребывал в унынии, а наоборот заражал всех домашних позитивом.

- Спасибо тебе, мой любимый муж! Мой друг, брат, любимый собеседник, самый лучший папа в мире! – трогательно попрощалась с супругом Виктория.

Пока она не в состоянии думать о похоронах и пообещала назвать дату и место церемонии прощания позднее.

В браке со Станиславом она прожила семь лет, у них двое детей.

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