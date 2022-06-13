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Общество13 июня 2022 17:05

Стали известны причины смерти петербургского актера Станислава Войнича, озвучившего «Игру престолов»

Жена назвала причины смерти петербургского актера Станислава Войнича, озвучившего «Игру престолов»
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Жена назвала причины смерти актера Станислава Войнича.

Жена назвала причины смерти актера Станислава Войнича.

Фото: СОЦСЕТИ

12 июня в городе на Неве умер известный актер дубляжа, подаривший свой голос множеству персонажей голливудских фильмов и сериалов. Причины смерти петербургского актера Станислава Войнича, озвучившего «Игру престолов», назвала его супруга.

- Он сделал все так, чтобы максимально облегчить мне его уход... я была готова, и при этом он не страдал и ушел дома, когда его мама была рядом, - написала в соцсетях актриса Виктория Войнич-Слуцкая.

По словам жены, ее муж давно и тяжело болел, но не пребывал в унынии, а наоборот заражал всех домашних позитивом.

- Спасибо тебе, мой любимый муж! Мой друг, брат, любимый собеседник, самый лучший папа в мире! – трогательно попрощалась с супругом Виктория.

Пока она не в состоянии думать о похоронах и пообещала назвать дату и место церемонии прощания позднее.

В браке со Станиславом она прожила семь лет, у них двое детей.

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