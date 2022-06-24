Яркий световой столб появился в небе над Петербургом 23 июня

ФОТО: t.me/astrophotoboloto
Петербуржцы делятся в социальных сетях фотографиями заката в городе 23 июня. В Северной столице сегодня можно было увидеть и солнечное гало. Снимками живописного июньского неба в Петербурге поделились жители разных районов.
ФОТО: t.me/pitertop
- Сегодня жители города весь день наблюдали яркое гало, - написали в Telegram-канале «Астро Фото Болото».
ФОТО: t.me/astrophotoboloto
Также в небе появился яркий световой столб – это тоже разновидность гало, пояснили в том же Tg-канале.
ФОТО: t.me/astrophotoboloto
В комментариях петербуржцы пишут, что закат очень красив.
ФОТО: t.me/true_piter
Под снимками закатов жители оставляют реакции в виде сердец и огня, что по цвету очень подходит и небу со снимков.
ФОТО: t.me/astrophotoboloto
Гало – это оптическое явление, во время которого вокруг Солнца или Луны возникает светящееся кольцо.
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