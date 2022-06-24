Погиб бывший креативный директор ДЛТ Сергей Чебыкин Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Бывший креативный директор ДТЛ, создатель модного бренда Chebykin Family Сергей Чебыкин погиб в Петербурге. О смерти дизайнера и архитектора в соцсетях сообщают его бывшие коллеги.

- Причина смерти не уточняется, - пишут «Невские новости».

По предварительным данным, Сергей мог утонуть в Неве. Напомним, что накануне днем у Дворцового моста было замечено тело мужчины, которое из воды извлекли сотрудники ОМОНа Росгвардии и спасатели.

Труп передали полиции. Личность погибшего и точные обстоятельства его смерти устанавливают правоохранительные органы.

О смерти в соцсетях сообщают бывшие коллеги. Фото: СОЦСЕТИ

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