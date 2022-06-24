Погиб бывший креативный директор ДЛТ Сергей Чебыкин
Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Бывший креативный директор ДТЛ, создатель модного бренда Chebykin Family Сергей Чебыкин погиб в Петербурге. О смерти дизайнера и архитектора в соцсетях сообщают его бывшие коллеги.
- Причина смерти не уточняется, - пишут «Невские новости».
По предварительным данным, Сергей мог утонуть в Неве. Напомним, что накануне днем у Дворцового моста было замечено тело мужчины, которое из воды извлекли сотрудники ОМОНа Росгвардии и спасатели.
Труп передали полиции. Личность погибшего и точные обстоятельства его смерти устанавливают правоохранительные органы.
О смерти в соцсетях сообщают бывшие коллеги.
Фото: СОЦСЕТИ
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