Станцию «Адмиралтейская» в Петербурге закрыли из-за огромной толпы

Станцию "Адмиралтейская" в Санкт-Петербурге закрыли на вход из-за увеличения пассажиропотока

В Санкт-Петербурге закрыли станцию метро «Адмиралтейская» из-за большого числа пассажиров. Фотографию из подземки отправили в редакцию «КП».

- В 21:37 часов станцию метро «Адмиралтейская» закрыли на вход из-за увеличения пассажиропотока. Из метро можно только выйти, - ранее сообщили в петербургском метрополитене.

Станцию метро "Адмиралтейская" в Петербурге заполнили пассажиры

На кадрах видно, что станция метро «Адмиралтейская» буквально забита пассажирами. Сколько времени понадобится, что восстановить работу станцию на вход — пока неизвестно.