Полиция разыскивает мигранта за домогательство к подростку в Приморском районе Петербурга

В Приморском районе мигрант-нелегал приставал к несовершеннолетней Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге полиция разыскивает мигранта, который домогался подростка. Инцидент произошел в самый разгар для 30 июня 2022 года около 13:30 часов. Парень стал приставать к 17-летней девушки в Приморском районе города. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- Днем мигрант стал приставать к девушке. Возле дома 54/2 по проспекту Королева парень свершил развратные действия в отношении подростка, - пишет источник.

На данный момент полиция уже установила предполагаемого подозреваемого. Им оказался 18-летний молодой человек приезжий из Таджикистана. Известно, что на миграционном учете он не состоит.

Сейчас полиция направила ориентировку на молодого человека в территориальные отделы МВД города.