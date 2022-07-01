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Происшествия1 июля 2022 8:14

Машины реанимации и спасателей работают на месте ДТП на Мурманском шоссе

Мурманское шоссе встало в гигантскую пробку из-за жесткого ДТП у Дусьево
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
На Мурманском шоссе столкнулись две иномарки. Фото: vk.com/spb_today

На Мурманском шоссе столкнулись две иномарки. Фото: vk.com/spb_today

Серьезное ДТП произошло утром 1 июля на Мурманском шоссе в Кировском районе Ленобласти. На 83-м километре трассы у деревни Дусьево лоб в лоб столкнулись две иномарки. Одна из них от удара перевернулась на крышу.

- Авария на Мурманском шоссе. Пробка, пропускают по очереди две полосы. Видна была реанимация, оно и не удивительно, - пишут очевидцы в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

По данным Управления автодорог «Северо-Запад», столкновение произошло около семи утра. Пострадавшими числятся два человека, их состояние на данный момент уточняется.

Несмотря на то, что авария случилась более трех часов назад, ее последствия до сих пор не устранены, а оба направления Мурманского шоссе стоят в длинных пробках к Дусьево.

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