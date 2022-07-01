Адреса работы передвижных комплексов фиксации превышения скорости c 1 по 10 июля

Смольный обновил места размещения мобильных радаров. Фото: Олег ЗОЛОТО

Адреса работы передвижных комплексов фиксации превышения скорости опубликовал Комитет по информатизации и связи Петербурга. В списке указаны десятки адресов размещения радаров в период с 1 по 10 июля.

- Места дислокации комплексов определяются Управлением ГИБДД по Петербургу и Ленобласти, - сообщает пресс-служба комитета.

Радары стоят на самых аварийно-опасных участках городской дорожной сети. Всего их – несколько десятков. И количество передвижных комплексов постоянно растет. Их размещают во всех районах Петербурга и на пригородных трассах.

Радары только фиксируют нарушения, решение о наказании за превышение скорости выносит ГИБДД.

Посмотреть весь список адресов можно по этой ссылке.

Список мест определяет ГИБДД. Фото: gov.spb.ru

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