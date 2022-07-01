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Происшествия1 июля 2022 9:30

В Петербурге специалиста по работе с молодежью задержали по подозрению в сексуальном насилии над школьницей

В отношении 26-летнего мужчины возбуждено уголовное дело
Анатолий ПЕТРОВСКИЙ
Полицейские поймали подозреваемого в нападении на школьницу.

Полицейские поймали подозреваемого в нападении на школьницу.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полицейские Кировского района Петербурга задержали мужчину, подозреваемого в нападении на школьницу. Вечером 29 июня на домогательства к ее дочери стражам порядка пожаловалась жительница дома 69 по бульвару Новаторов.

- В полицию поступило заявление от женщины, о том, что в подъезде дома неустановленное лицо, применив физическую силу, произвело насильственные действия сексуального характера в отношении ее несовершеннолетней дочери, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

А следующим утром на улице Партизана Германа был задержан подозреваемый. Им оказался 26-летний мужчина, который работает специалистом по социальной работе с молодежью. Сейчас по факту нападения возбуждено уголовное дело, которое ведет Следственный комитет.

Устанавливается причастность мужчины к другим подобным эпизодам.

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