Все суды Петербурга эвакуировали 1 июля из-за угрозы взрыва Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге в полдень 1 июля 2022 года эвакуировали все суды города. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы. На почту судов пришло анонимное письмо с угрозами, а также требованиями.

- Заминированы все суды, - говорится в одном из писем.

- Заминирован суд, музей, вагоны на оранжевой ветре метро, - говорится в другом сообщении.

Вместе с угрозами анонимы потребовали уволить работников пресс-службы судов. Однако ничем это хулиганское требование с угрозами более не мотивировали.

На данный момент из всех судов Петербурга эвакуируют людей. После того, как здания и территории вокруг них будут проверены, суды вернутся к работе.