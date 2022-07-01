КАД встал в 5-километровую пробку у Вантового моста

"Проклятый" участок КАД опять встал в пробку. Фото: Яндекс.Карты.

«Проклятый» участок КАД от развязки с Мурманским шоссе до Вантового моста опять встал в пробку. Целиком. Днем 1 июля все пять километров отрезка были окрашены красным на онлайн-картах.

Кроме двух ДТП ситуацию осложняет слияние двух потоков: основного и с развязки со стороны Петербурга в сторону Московского шоссе. В результате скорость на этом отрезке внутреннего кольца КАД не превышает 5-10 километров в час. То есть в пробке на 30-градусной жаре можно стоять до часа.

Вместе с КАДом стоит и въезд на трассу с Октябрьский набережной.

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