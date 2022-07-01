Пассажир пьяного водителя погиб в жестком ДТП на обочине под Приозерском

В Приозерском районе Ленобласти человек погиб в ДТП с деревом. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Под Приозерском пьяный водитель угробил пассажира, влетев в дерево. Как пишет online47.ru, жесткое ДТП произошло ночью 30 июня. На 67-м километре трассы «Петербург-Запорожское-Приозерск» 49-летний водитель «Рено» не совладал с управлением машины и выехал на обочину, где на пути транспорта встало дерево. 33-летний пассажир мужчины погиб на месте от серьезных травм. Автомобилиста срочно госпитализировали.

- Врачи диагностировали переломом ребра и закрытую черепно-мозговую травму. Известно, что ранее его привлекали к уголовной ответственности, - рассказывает издание.

Добавим, что полиция проводит проверку по акту ДТП. Не исключено, что по ее итогам горе-водитель получит очередное уголовное дело.