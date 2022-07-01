BMW выбил колеса трамваю на проспекте Обуховской обороны

На проспекте Обуховской обороны подбили трамвай. Фото: vk.com/spb_today

Серьезное ДТП с участием трамвая произошло днем 1 июля на проспекте Обуховской обороны. У дома номер 51А белый BMW X3 подбил трамвай в повороте. От удара у последнего вылетела передняя колесная пара.

- Техслужба затрудняется сдвинуть трамвай. Половина проспекта перекрыта. Скорая и ГИБДД на месте, - сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

По словам свидетелей инцидента, в иномарке сработали подушки безопасности, о состоянии водителя ничего не известно. В трамвае, предварительно, никто не пострадал.

В месте столкновения, как отмечается, установлен знак ограничения скорости в 40 километров в час.

Сейчас последствия аварии практически устранены, движение возвращается к нормальному.

BMW предстоит серьезный ремонт. Фото: vk.com/spb_today

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