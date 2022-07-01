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Общество1 июля 2022 11:45

Торжественный выпуск специалистов и кадетов университета МЧС Петербурга состоялся на Дворцовой площади

Дипломы об окончании вуза им вручил губернатор Александр Беглов
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
На Дворцовой площади прошёл торжественный выпуск специалистов и кадетов Санкт-Петербургского университета МЧС / Фото: МЧС России

На Дворцовой площади прошёл торжественный выпуск специалистов и кадетов Санкт-Петербургского университета МЧС / Фото: МЧС России

В Санкт-Петербурге 1 июля 2022 года состоялся торжественный выпуск специалистов и кадетов университета МЧС города. Мероприятие прошло на Дворцовой площади при участии первых лиц. Дипломы выпускникам вручил губернатор Александр Беглов.

- Вы выбрали профессию мужественных и сильных людей. Вы первые, кто будет приходить к людям чтобы оказать им самую необходимую помощь, - отметил градоначальник.

В этом году вуз МЧС окончили 269 молодых специалистов, 9 магистров, 59 кадетов. 29 из них получили диплом отличия об окончании учебы, а восемь выпустились с золотой медалью.

Напомним, что в этом году школьница из Петербурга набрала 300 баллов на ЕГЭ. Для этого девочка не спала ночами и готовилась к экзаменам даже во время перемен.