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Общество1 июля 2022 12:04

Последний снег на площадках «Водоканала» растает к концу июля

Избавиться от последствий зимы мешают песок и грязь, создающие эффект термоса
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
С зимы на пунктах приема осталась еще треть снега.

С зимы на пунктах приема осталась еще треть снега.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Снежная зима не оставляет Петербург и в 30-градусную жару. На площадках «Водоканала» до сих пор чернеют горы снега, которые не в силах растопить даже летнее тепло. Грязь и песок при таянии образуют на снегу корку, которая, создавая эффект термоса, защищает остальной объем горы от солнечных лучей. Чтобы помочь снегу таять, его приходится рыхлить экскаватором.

- На 1 июля общий объем нерастаявшего снега на площадках составляет 460 тысяч кубометров – это треть от всего объема, привезенного за зиму, - сообщает пресс-служба «Водоканала».

Избавиться от остатков зимних метелей здесь планируют к концу юля. Ориентировочно.

В «Водоканале» отмечают, что прошлая зима была рекордной и впервые в истории все приемные пункты были заполнены «под завязку».

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