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Происшествия1 июля 2022 12:54

Восемь детей выпали из окон в Ленобласти за два месяца

Об этом рассказали в следственном комитете региона
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Восемь детей выпали из окон в Ленобласти за май и июнь 2022 года

Восемь детей выпали из окон в Ленобласти за май и июнь 2022 года

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области всего за два месяца выпали из окон восемь детей. Об этом рассказал руководитель Следственного управления региона Сергей Сазин на конференции, которая прошла при уполномоченном по правам ребенка в Ленинградской области, посвященной обеспечению безопасности детей в летнее время.

За май и июнь в Ленобласти зафиксировано восемь случаев падения детей из окон.

- Обстоятельства каждого такого происшествия тщательно изучаются следователями, бездействию родителей дается правовая оценка. Но все без исключения эти страшные случаи объединяет одна причина – недосмотр взрослых за детьми, - отметил Сазин.

Также в комитете взяли на особый контроль все случаи гибели людей на водоемах во время купания или катания на лодках.