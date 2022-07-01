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Общество1 июля 2022 13:07

Правительство дополнительно выделило 1,1 млрд рублей на реконструкцию фортов Кронштадта

Документ подписал Михаил Мишустин
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
На реконструкцию фортов выделили еще более миллиарда рублей.

На реконструкцию фортов выделили еще более миллиарда рублей.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Правительство России выделило еще более миллиарда рублей на реконструкцию фортов Кронштадта. Речь идет о фортах «Император Александр I», «Кроншлот» и «Петр I», который станут частью туристического комплекса «Остров фортов».

- В августе 2021 года правительство выделило на реконструкцию кронштадтских фортов более 1 млрд рублей. Средства, предусмотренные нынешним распоряжением, позволят продолжить начатую работу, - сообщается на сайте правительства РФ.

Соответствующее распоряжение уже подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Напомним, что в рамках проекта «Остров фортов» будет создано общественное пространство с музеями, гостиницами, инфраструктурой для яхтенного туризма, центр изучения балтийского тюленя, жилые здания и социальная инфраструктура.

Часть объектов расположится в отреставрированных исторических зданиях Кронштадта и на фортах, которые откроют для доступа туристам.

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