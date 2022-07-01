Правительство дополнительно выделило 1,1 млрд рублей на реконструкцию фортов Кронштадта

На реконструкцию фортов выделили еще более миллиарда рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Правительство России выделило еще более миллиарда рублей на реконструкцию фортов Кронштадта. Речь идет о фортах «Император Александр I», «Кроншлот» и «Петр I», который станут частью туристического комплекса «Остров фортов».

- В августе 2021 года правительство выделило на реконструкцию кронштадтских фортов более 1 млрд рублей. Средства, предусмотренные нынешним распоряжением, позволят продолжить начатую работу, - сообщается на сайте правительства РФ.

Соответствующее распоряжение уже подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Напомним, что в рамках проекта «Остров фортов» будет создано общественное пространство с музеями, гостиницами, инфраструктурой для яхтенного туризма, центр изучения балтийского тюленя, жилые здания и социальная инфраструктура.

Часть объектов расположится в отреставрированных исторических зданиях Кронштадта и на фортах, которые откроют для доступа туристам.

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