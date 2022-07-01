Восемь детей пропали без вести в Петербурге за сутки

Восемь детей пропали в Петербурге без вести за сутки Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге за сутки пропали без вести сразу восемь детей. Именно столько заявлений поступило в полицию города 30 июня 2022 года. Подростков ищут в Пушкинском, Московском, Курортном и Выборгском районах города, пишет издание "Мойка78".

- Так, в Пушкинском районе ушла из дома и не вернулась 15-летняя девочка. Раньше школьница никогда не сбегала из дома, - пишет издание.

В Московском районе пропали двое: девочка 16 лет и мальчик 17 лет. Оба уже несколько раз пропадали.

Еще двое мальчик и девочка 16 лет пропали в Курортном районе.

В Выборгском районе пропали без вести сразу трое: 15-летний мальчик, а также девочка с мальчиком, обоим по 16 лет.

На данный момент сотрудники полиции разыскивают детей по всему городу.