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Общество1 июля 2022 13:17

«Пассажиравтотранс» купит 50 автобусов большого класса

Они поступят в Петербург к осени
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Еще 50 больших автобусов придут в Петербург осенью.

Еще 50 больших автобусов придут в Петербург осенью.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Главный городской автобусный перевозчик – «Пассажиравтотранс» - закупит для Петербурга еще 50 автобусов большого класса. Аукционы для определения поставщика уже объявлены, а сами машины должны прийти в Северную столицу с началом осени.

- Новые автобусы должны прибыть партиями в сентябре и октябре. Маршруты, на которых пассажиры смогут оценить технику, определятся после поставки, - сообщает пресс-служба перевозчика.

Из технических требований к новой технике прописана вместимость не менее 97 человек. А также: низкий пол, доступность для маломобильных пассажиров, кондиционер, системы пожаротушения и безопасности, розетки в салоне и прочее.

Расцветка традиционная, лазурно-голубая.

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