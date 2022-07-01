Петербургский студент достроил трамвайную линию у себя на даче

Трамваи пускают не только в городе, но и на даче. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Студент одного из петербургских вузов завершил главный этап масштабной работы по строительству трамвайной линии на…дачном участке. Строить миниатюрную железную дорогу он начал несколько лет назад вместе с отцом. А теперь длина ветки достигает 150 метров. Но в перспективе ее планируют увеличить почти вдвое.

- Мы с папой хотим закольцевать маршрут, доведя длину пути до 270 метров. Оказалось, что на нашем трамвайчике не только приятно кататься по участку, но можно и перемещать различные грузы, - рассказал «Петербургскому дневнику» сам студент.

В ближайшее время хозяева дачи планируют строить новый сарай, доски для которого хотят возить по собственной железной дороге.

Что касается прообраза мини-локомотива, а точнее моторного вагона, то он построен по масштабированной модели одного з образцов продукции фирмы Артура Коппеля, производившего транспорт для узкоколейных железных дорог в XIX-XX веках.

Длина узкоколейной лини составляет 150 метров. Фото: "Петербургский дневник"/Александр Глуз

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