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Общество1 июля 2022 14:33

Третий этап транспортной реформы в Петербурге скорректировали из-за проблем с поставкой техники

С 15 июля на отдельные маршруты вместо прописанных по контракту новых автобусов выйдут старые
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
На некоторые маршруты с 15 июля могут пустить старые автобусы.

На некоторые маршруты с 15 июля могут пустить старые автобусы.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Комитет по транспорту Петербурга внес изменения в документацию, которой регламентируется работа общественного транспорта с 15 июля, когда должен стартовать третий этап транспортной реформы. Есть вероятность, что вместо положенных по контракту новых автобусов, на линию пока будут выходить старые.

- На большинство маршрутов перевозчика «Вест-Сервис» выйдут старые автобусы, - пишет «Деловой Петербург» со ссылкой на источник в Смольном.

В самой компании это отрицают, но признают, что есть трудности с поставкой новых газомоторных автобусов. Технику могут просто не успеть привезти к 15 июля.

В связи с этим возник вопрос, на каких автобусах обслуживать 65 маршрутов, тендер на которые выиграл перевозчик. В комитете по транспорту подготовили документацию с временной отменой обслуживания маршрутов. Но в реальности на такие крайние меры вряд ли кто пойдет.

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