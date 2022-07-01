Столб дыма поднимается над территорией бывшего завода «Красный треугольник»

Завод "Красный треугольник" опять горит. Фото: vk.com/wild_petersburg

Пожар опять возник на территории бывшего завода «Красный треугольник» на Обводном канале. О том, что с завода поднимается столб дыма, в соцсетях сообщают случайные очевидцы.

- «Красный треугольник» горит еженедельно, на этой неделе полыхает второй раз, - пишут горожане в паблке «Дикий Петербург» ВКонтакте.

Напомним, что на территории предприятия регулярно происходят ЧП, в том числе с пострадавшими. Старые корпуса рушатся и горят. Сам завод при этом является охраняемым объектом с исторической ценность, но ввиду множества владельцев и арендаторов, привлечь кого-то к ответственности крайне проблематично, на что неоднократно жаловались чиновники.

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