Вратарь клуба НХЛ «Филадельфия Флайерз» Иван Федотов задержан в Петербурге

Ивана Федотова задержали в Петербурге. Фото: khl.ru

В Петербурге полиция задержала известного хоккеиста, обладателя Кубка Гагарина-2022 в составе столичного ЦСКА, Ивана Федотова. Спортсмена, уже подписавшего контракт с клубом НХЛ «Филадельфия Флайерз» подозревают в уклонении от службы в армии.

- Хоккеиста задержали на ледовой арене в Купчино. На данный момент его везут в военкомат, - пишут «Невские новости».

Напомним, что в сезоне 2021-22 Федотов выступал за ЦСКА и формально являлся военнослужащим. Однако по окончании розыгрыша Кубка Гагарина голкипер заявил, что более не будет играть за армейцев и переезжает в США для выступлений в Национальной хоккейной лиге.

После подписания контракта с «Филадельфией» Федотов находился дома в Петербурге и тренировался самостоятельно. Здесь его и задержали.

Справка «КП»:

Иван Федотов Родился в 1996 году в городе Лаппеэнранта. Его предки по линии матери имеют финские корни. После переезда в Россию вратарь занимался в спортивной школе СКА (Петербург), а затем выступал за различные клубы МХЛ и КХЛ. Привлекался к играм сборной России, в том числе был на Олимпиаде в Пекине-2022

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