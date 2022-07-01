Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия1 июля 2022 15:20

В Петербурге две женщины получили 15 млн рублей от банка по поддельным документам

Сотрудникам организации они сказали, что хотят купить недвижимость
Кирилл МИНЯЙЛО
Двум россиянкам удалось обманом получить 15 млн рублей из банка Петербурга

Двум россиянкам удалось обманом получить 15 млн рублей из банка Петербурга

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге двум женщинам удалось обманом получить 15 миллионов рублей от банка. Для этого жительницы Новгородской и Псковской области предоставили организации поддельные документы. Полицейские задержали мошенниц. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Полицейские задержали женщин по подозрению в преступлении ФОТО: МВД Петербурга

Полицейские задержали женщин по подозрению в преступлении ФОТО: МВД Петербурга

- Полицейские Выборгского района приняли вызов от сотрудника одного из банков. По его словам, две неизвестные женщины заключили целевой кредитный договор на 15 миллионов рублей. После в банке выяснили, что документы оказались поддельными, - говорится в сообщении.

Обеим женщинам по 40 лет ФОТО: МВД Петербурга

Обеим женщинам по 40 лет ФОТО: МВД Петербурга

Женщины предоставили в банк договор о приобретении недвижимости. Якобы на ее покупку и нужны были 15 миллионов рублей. Полицейские возбудили уголовное дело.

Подписывайтесь на наши Telegram, Вконтакте и Одноклассники, там самая оперативная информация.