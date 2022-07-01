В Петербурге две женщины получили 15 млн рублей от банка по поддельным документам

Двум россиянкам удалось обманом получить 15 млн рублей из банка Петербурга Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге двум женщинам удалось обманом получить 15 миллионов рублей от банка. Для этого жительницы Новгородской и Псковской области предоставили организации поддельные документы. Полицейские задержали мошенниц. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Полицейские задержали женщин по подозрению в преступлении ФОТО: МВД Петербурга

- Полицейские Выборгского района приняли вызов от сотрудника одного из банков. По его словам, две неизвестные женщины заключили целевой кредитный договор на 15 миллионов рублей. После в банке выяснили, что документы оказались поддельными, - говорится в сообщении.

Обеим женщинам по 40 лет ФОТО: МВД Петербурга

Женщины предоставили в банк договор о приобретении недвижимости. Якобы на ее покупку и нужны были 15 миллионов рублей. Полицейские возбудили уголовное дело.

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