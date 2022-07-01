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Происшествия1 июля 2022 15:33

Половинку электросамоката и пятно крови нашли на Суздальском путепроводе в Петербурге

Пользователи соцсетей гадают о судьбе «пилота»
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
На Суздальском путепроводе нашли половинку самоката. Фото: vk.com/spb_today

На Суздальском путепроводе нашли половинку самоката. Фото: vk.com/spb_today

Загадочную и пугающую фотографию опубликовали в Интернете пользователи соцсетей. На путепроводе, идущем по Суздальскому проспекту над Выборгским шоссе, они нашли половинку прокатного электросамоката. Рядом на асфальте было зловещее красное пятно, напоминающее кровь.

- Кто-то неудачно закончил аренду самоката. Судьба пилота неизвестна, - сообщают очевидцы в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

В комментариях пользователи соцсетей обсуждают, что могло произойти: «Долетался»; «Надо под виадуком посмотреть»; «Я один раз также чуть не упал».

А другие сочувствуют самокатчику: «Тут конечно все посмеялись, но досталось-то неслабо человеку».

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