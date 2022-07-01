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Общество1 июля 2022 15:50

Суд Петербурга запретил видео с собачьими боями

Иск подала прокуратура
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Суд Петербурга запретил смотреть видео собачьих боев.

Суд Петербурга запретил смотреть видео собачьих боев.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Невский районный суд Петербурга запретил доступ к видео с демонстрацией «жестокости и насилия» в отношении животных. А точнее – собачьих боев. С иском о запрете вредной и общедоступной информации обратилась прокуратура.

- В ходе мониторинга сети Интернет было установлено размещение видеоматериала под названием «Бультерьер vs канарский дог (fighting dogs) собачьи бои», - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Суд посчитал, что демонстрация боев, в ходе которых собакам может быть причинена непереносимая боль и прочие страдания, противоречат закону «Об ответственном обращении с животными», которым запрещается пропаганда жестокого обращения с животными, а также призывы к нему.

Судья требования прокуратуры удовлетворил, видео на указанном в иске портале уже недоступно.

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