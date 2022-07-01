До 7 лет тюрьмы грозит дебоширу за угрозу зарезать работников метро Петербурга

Дебоширу, который кидался с ножом на сотрудников станции метро "Комендандский проспект", грозит до семи лет тюрьмы
Фото: Олег ЗОЛОТО
Следователи завершили расследование уголовного дело мужчины, который накинулся с ножом на сотрудников метро «Комендантский проспект». Ему грозит до семи лет тюрьмы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти в пятницу, 1 июля.
- Уроженца Тольятти обвиняют в хулиганстве. Ему 34 года. Сейчас он находится под арестом. Уголовное дело направили в Приморский районный суд Петербурга, - говорится в сообщении.
Полицейские установили, что вечером 28 апреля в вестибюле станции метро «Комендантский проспект» мужчина размахивал складным ножом и угрожал им пассажирам и работникам метрополитена. Хулиган грубо нарушал общественный порядок и выражал явное неуважение к гражданам. Требования покинуть станцию он игнорировал.
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