«Ленинград» и МакSим выступят перед матчем «Зенита» и «Спартака» за Суперкубок

Группа "Ленинград" и певица МакSим выступят перед матчем "Зенита" и "Спартака" за Суперкубок России Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Музыкальная группа «Ленинград» и певица МакSим выступят перед матчем футбольных команд «Зенита» и «Спартака» за Суперкубок России. Игра пройдет на стадионе «Газпром Арена» 9 июля в Санкт-Петербурге. Об утверждении выступлений артистов сообщили в РФС в пятницу, 1 июля.

Пресс-служба РФС также опубликовала фотографию, на которой лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров занимает сторону слева – синюю, а певица MaкSим – красную. Шнуров болеет за сине-бело-голубых, а песни MaкSим любят исполнять болельщики красно-белых.

ФОТО: rfs.ru

Матч «Зенита» и «Спартака» начнется в 19:00 часов. В перерыве на поле появятся детские тренеры-ветераны Санкт-Петербурга и Ленобласти.

- Гостям матча проведут развлекательную программу, которая начнется с 16:00 часов. Для болельщиков создали зоны с футбольными конкурсами, розыгрышами призов и сувениров, игры для детей, аквагрим, - добавили в пресс-службе.

Подписывайтесь на наши Telegram, Вконтакте и Одноклассники, там самая оперативная информация.