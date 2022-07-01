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Происшествия1 июля 2022 17:06

Сбивший и оставивший умирать собаку в Пушкине водитель назвал ДТП случайным

Местные жители остановили служебный автомобиль полицейских-кинологов для помощи питомцу
Кирилл МИНЯЙЛО
В Пушкине задержали водителя, который сбил собаку и скрылся с места аварии

В Пушкине задержали водителя, который сбил собаку и скрылся с места аварии

Фото: Олег ЗОЛОТО

Полицейские задержали водителя, который сбил собаку в Пушкине и оставил ее умирать. Очевидцы ДТП уверяют, что мужчина за рулем нарочно наехал на животное. Для этого, по их словам, он вильнул автомобилем на дороге. Сам задержанный говорит, что все произошло случайно, причинить зло он не хотел. На мужчину возбудили административное производство.

Все произошло 30 июня у дома № 61 по Железнодорожной улице на стоянке для автомобилей. По данным МВД России по Петербургу и Ленобласти, водитель задавил собаку, которая бежала по обочине. После он скрылся. Питомцу все-таки сумели помочь.

- Местные жители остановили служебную машину кинологов, которые проезжали мимо. Трое полицейских и ветеринарный врач помогали пострадавшему животному. Собака лежала в кустах, недалеко от места аварии. Из-за полученных травм она вела себя агрессивно. Кинологи аккуратно замотали ей пасть, после чего увезли в ветклинику, - рассказали полицейские.

О ДТП кинологи сообщили районным полицейским. Они и нашли водителя.

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