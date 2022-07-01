Богатырский проспект перекроют со 2 июля на месяц

В Петербурге перекроют Богатырский проспект до 31 июля Фото: Олег ЗОЛОТО

Богатырский проспект в Петербурге перекроют для автомобилей со 2 по 31 июля из-за ремонта асфальта. Рабочие уложат 2,3 километра новой дороги. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры в пятницу, 1 июля.

- Дорожные работы будут проводить на участке от Коломяжского проспекта до улицы Байконурской, - говорится в сообщении.

Участок дороги, который перекроют со 2 по 31 июля из-за ремонта ФОТО: КРТИ

На первом этапе работ дорожники заменят бортовой камень. После этого, 18 июля, они приступят к фрезерованию. После укладки асфальта на объекте восстановят нарушенное благоустройство.

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