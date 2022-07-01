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Здоровье1 июля 2022 18:37

Семимесячной девочке из Крыма создали новый пищевод в Петербурге

Из-за тяжелой болезни девочка не могла нормально питаться
Кирилл МИНЯЙЛО
Петербургские врачи создали новый пищевод 7-месячной девочке из Крыма

Петербургские врачи создали новый пищевод 7-месячной девочке из Крыма

Врачи Педиатрического университета Петербурга провели пятичасовую операцию семимесячной девочке из Крыма по восстановлению пищевода. Малышка родилась с тяжелым пороком развития и не могла нормально есть. Ее пищевод не соединялся с желудком. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Операцию девочке выполнили только после того, как она окрепла. До этого вмешательство хирургов для нее могло быть опасным.

- Операция состояла из трех этапов. Сначала хирурги выделили часть кишки, чтобы не нарушить питающие ее сосуды. Затем сформировали за грудиной девочки специальный «тоннель» и разместили в нем трансплантат. Его концы соединили с верхним отделом пищевода и желудком, - рассказали врачи.

Теперь пациентка восстанавливается в больнице.

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