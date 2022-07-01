Комздрав опроверг дефицит медизделий в больницах Санкт-Петербурга

Петербургские больницы опровергли нехватку медицинских изделий Фото: Олег ЗОЛОТО

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга опроверг нехватку медицинских изделий в городских больницах. Об этом пресс-служба Комздрава сообщила в своем Telegram-канале, в котором опубликовали сотрудники соответствующий ролик.

- Дефицит медицинских изделий в Санкт-Петербурге отсутствует. Их поставки от зарубежных производителей не прекращались, - говорится в сообщении комитета.

Согласно информации из видеоролика комитета, «в интернете вешают лапшу», будто в хирургических больницах есть дефицит материалов. В записи говорится, что в сети пишут, якобы в медучреждениях заканчиваются расходники для операций. В частности, не хватает шунтов, протезов и шовных материалов.

- Это не так. В больницах есть все необходимые изделия. Часть производят в России, часть поставляют из-за рубежа, - пишет комитет.

В конце ролика Комздрав попросил доверять только проверенной информации.

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